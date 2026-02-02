İstanbul’da 2 Şubat Pazartesi günü planlı su kesintileri gündeme geldi. İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranına göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici olarak sular verilemiyor.

İSKİ tarafından yayımlanan güncel duyurular, yeni haftanın ilk gününde hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda su kesintileri uygulanacağını gösteriyor. Çalışmaların tamamlanma saatleri ve etkilenen mahalleler, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılacak.

2 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul genelinde bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında yapılacak müdahaleler nedeniyle belirli mahallelerde geçici su kesintileri yaşanması bekleniyor.

2 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbulda sular ne zaman gelecek? (Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Bağcılar)

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bağcılar su kesintisi: Barbaros Mahallesi, Tahmini Bitiş Tarihi: 2.02.2026 14:00

Kadıköy su kesintisi: Eğitim Mahallesi, Tahmini Bitiş Tarihi: 2.02.2026 14:00

Kartal su kesintisi: Yalı Mahallesi, Tahmini Bitiş Tarihi: 2.02.2026 12:00

Üsküdar su kesintisi: Çengelköy Mahallesi, Tahmini Bitiş Tarihi: 2.02.2026 15:30

