2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme:

Garanti Bankası, Mobil Uygulama, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Garanti Bankası mobil uygulamasında meydana gelen arızanın ardından kullanıcılar Garanti Bankası çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı. Binlerce kullanıcısı olan Garanti mobilde gerçekleşen arızayla beraber kullanıcılardan açılmıyor, giremiyorum gibi geri dönüşler geldi.