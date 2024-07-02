2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün sabah saatlerinde Garanti Bankası mobil uygulamasında meydana gelen arızanın ardından kullanıcılar Garanti Bankası çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı. Binlerce kullanıcısı olan Garanti mobilde gerçekleşen arızayla beraber kullanıcılardan açılmıyor, giremiyorum gibi geri dönüşler geldi.
Garanti Bankası kullanıcılarının mobil uygulamada bazı erişim sorunları yaşanmasının ardından sistem arızası mı var araştırıldı.
GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ 2 TEMMUZ?
Bugün sabahın erken saatlerinde Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik sorunlar meydana gelmesinden dolayı kullanıcılar erişim sorunu yaşadı. Bazı kullanıcılar sorunsuz olarak erişim yaparken bazı kullanıcılar giriş esnasında sorun yaşadı.
Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyorken bağlantı hatası, internetinizden kaynaklı da olabilir. Ağ bağlantıları zayıf olduğunda mobil uygulamaya giriş esnasında kullanıcılar sorun yaşadığını bildirebiliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi