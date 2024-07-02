Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta

2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta
Garanti Bankası, Mobil Uygulama, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Garanti Bankası mobil uygulamasında meydana gelen arızanın ardından kullanıcılar Garanti Bankası çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı. Binlerce kullanıcısı olan Garanti mobilde gerçekleşen arızayla beraber kullanıcılardan açılmıyor, giremiyorum gibi geri dönüşler geldi.

Garanti Bankası kullanıcılarının mobil uygulamada bazı erişim sorunları yaşanmasının ardından sistem arızası mı var araştırıldı.

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ 2 TEMMUZ?

Bugün sabahın erken saatlerinde Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik sorunlar meydana gelmesinden dolayı kullanıcılar erişim sorunu yaşadı. Bazı kullanıcılar sorunsuz olarak erişim yaparken bazı kullanıcılar giriş esnasında sorun yaşadı.

Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyorken bağlantı hatası, internetinizden kaynaklı da olabilir. Ağ bağlantıları zayıf olduğunda mobil uygulamaya giriş esnasında kullanıcılar sorun yaşadığını bildirebiliyor.

2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MİT'ten Kayseri ve Suriye'deki olaylarla ilgili açıklama: Provokatörler yakalandıMSB'den Suriye'ye operasyon: 13 terörist öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti - HaberlerBakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmiştiTokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu - HaberlerTokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduNazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'nda göreve geldi - HaberlerNazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'nda göreve geldiKars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, Koçarlı Kaymakamlığı'na atandı - HaberlerKars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, Koçarlı Kaymakamlığı'na atandıResmi Gazete kararıyla İçişleri Bakanlığında 302 mülki idare amiri ataması oldu - HaberlerResmi Gazete kararıyla İçişleri Bakanlığında 302 mülki idare amiri ataması olduNazilli Yeni Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Adana Vali Yardımcısı olarak görev aldı - HaberlerNazilli Yeni Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Adana Vali Yardımcısı olarak görev aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...