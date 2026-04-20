20-30 Nisan haftasında 7 şirket temettü dağıtacak! İşte temettü dağıtacak şirketler
Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, nisan ayı boyunca yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Açıklanan takvime göre farklı sektörlerden şirketler belirlenen tarihlerde kâr payı dağıtımı yapacak.
Akış GYO (AKSGY)
Hisse başına net temettü: 0,455 TL
Ödeme tarihi: 20 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 1.100.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,1
Ayen Enerji (AYEN)
Hisse başına net temettü: 0,664 TL
Ödeme tarihi: 21 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 184.226.153 TL
Temettü verimi: Yüzde 2,8
Çelebi Hava Servisi (CLEBI)
Hisse başına net temettü: 87,550 TL
Ödeme tarihi: 24 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.127.465.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 6
Yünsa (YUNSA)
Hisse başına net temettü: 0,311 TL
Ödeme tarihi: 27 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 149.113.896 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,7
Mistral GYO (MSGYO)
Hisse başına net temettü: 0,426 TL
Ödeme tarihi: 28 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 200.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,6
Osmanlı Yatırım (OSMEN)
Hisse başına net temettü: 0,043 TL
Ödeme tarihi: 28 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 17.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 0,7
Borusan Yatırım (BRYAT)
Hisse başına net temettü: 141,224 TL
Ödeme tarihi: 30 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 3.971.923.300 TL
Temettü verimi: Yüzde 7,9