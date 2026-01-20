20 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? (TRT1, Kanal D, Star, ATV, TV8)
TV izleyicileri, akşam saatlerinde ekranlarda neler olduğunu merak ediyor ve favori programlarını kaçırmamak için yayın akışı araştırıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star'da Durdurulamaz, ATV'de A.B.İ., TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, NOW'da Kıskanmak yayınlanacak.
20 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya
23:15 - Arka Sokaklar
01:45 - Poyraz Karayel
04:00 - Üç Kız Kardeş
20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:40 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Vefa Sultan
02:45 - Kara Ağaç Destanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber (Canlı)
21:45 - Durdurulamaz
00:00 - Durdurulamaz
02:00 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kaderimin Oyunu
05:30 - Erkenci Kuş
20 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - ABİ
23:30 - ABİ
02:30 - Bir Gece Masalı
05:00 - Aldatmak
20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?
20 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Kıskanmak
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kıskanmak
00:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 - Şevkat Yerimdar
05:00 - Ruhun Duymaz
06:00 – Son Yaz