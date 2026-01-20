TV izleyicileri, akşam saatlerinde ekranlarda neler olduğunu merak ediyor ve favori programlarını kaçırmamak için yayın akışı araştırıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları...

20 Ocak 2026 Ocak Salı akşamı televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. 20 Ocak 2026 Salı Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi izleyicilerle paylaşıldı. Haftanın en çok izlenen yapımlarının yeni bölümleriyle bu akşam ekrana gelecek.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star'da Durdurulamaz, ATV'de A.B.İ., TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, NOW'da Kıskanmak yayınlanacak.

20 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya

23:15 - Arka Sokaklar

01:45 - Poyraz Karayel

04:00 - Üç Kız Kardeş

20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:30 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:40 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Vefa Sultan

02:45 - Kara Ağaç Destanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

21:45 - Durdurulamaz

00:00 - Durdurulamaz

02:00 - Aramızda Kalsın

04:00 - Kaderimin Oyunu

05:30 - Erkenci Kuş

20 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - ABİ

23:30 - ABİ

02:30 - Bir Gece Masalı

05:00 - Aldatmak

20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?

20 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

00:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:00 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Ruhun Duymaz

06:00 – Son Yaz

