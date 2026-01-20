ATV ekranların izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin 2.bölümü bu akşam ekrana geliyor.

İlk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken A.B.İ. dizisinde 2. bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ., reytinglerde başarılı bir başlangıca imza attı.

A.B.İ. 2. bölümde neler olacak? Bu akşam ekranlara gelecek

A.B.İ. DİZİSİ BU AKŞAM EKRANA GELECEK

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini konu alan A.B.İ., ikinci bölümüyle 20 Ocak Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

A.B.İ. 2. bölümde neler olacak? Bu akşam ekranlara gelecek

A.B.İ. DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi uğradığı saldırı, ailesinin savcılık soruşturmasının odağına taşır. Babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla arana Melek için zaman daralırken, vereceği ifade soruşturmanın seyrini belirleyecek. Tahir'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu süreçte ortaya çıkan durum, Sinan'ın mirastan çıkarıldığı ve her şeyin Doğan'a bırakıldığı gösterir. Bu gelişme soruşturmayı daha da sertleştirir.

A.B.İ. 2. bölümde neler olacak? Bu akşam ekranlara gelecek

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesiyle öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası