NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisiyle ilgili yayın takviminde önemli bir değişiklik yapıldı. Başlangıçta haftanın ilk günü için planlanan yapım, kanal ve yapım ekibinin aldığı yeni kararla farklı bir güne alındı. Yeraltı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak merak edilirken yeni yayın tarihi de netleşmiş oldu.

Medyapım imzası taşıyan Yeraltı dizisinin yayın günü ilk olarak Pazartesi olarak duyurulmuştu. Merakla beklenen yeni dizi için yayın gününde değişiklik yapıldığı duyuruldu. Peki, Yeraltı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün?

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinin yayın tarihi netleşti. Medyapım imzası taşıyan yeni dizi Yeraltı 28 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yeraltı, sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

YERALTI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Yeraltı dizisinin yayın günüyle ilgili planlama değişikliğine gidildi. İlk etapta pazartesi günü için hazırlanan yayın takvimi, alınan kararla çarşamba gününe alındı. Dizi haftanın ortasında güçlü rakiplerle aynı gün izleyici karşısına çıkacak.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler yer alıyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, karanlık ilişkiler ağının merkezinde şekillenen sert bir dram hikayesini izleyiciye sunuyor. Dizi, adalet arayışı, güç mücadelesi, ihanet ve sadakat temalarını iç içe geçiriyor. Hikayenin merkezinde yer alan Haydar Ali karakteri, ailesinin katilini öldürmesinin ardından cezaevine giriyor ve burada yeraltı dünyasının en tehlikeli yapılanmalarından biriyle yüzleşiyor.

Asıl çatışma ise Haydar Ali’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra başlıyor. Geçmişte yaşananların bedeli, karakterlerin bugünkü hayatlarını derinden sarsıyor. Aksiyonun yanı sıra güçlü bir aşk hikayesi de dizinin önemli bir parçası.

