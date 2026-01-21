Survivor'da 20 Ocak akşamı eleme heyecanı hız kazandı. Dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde yapılan oylamayla haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Survivor'da 2.eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap aranıyor. Öte yandan Eren ve Engin Can'ın yaşadığı sert polemik geceye damga vurdu. İşte haftanın ikinci eleme adayı olan isim...

Survivor 2026'da rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda tüm performansını ortaya koydu. Özellikle Nobre ve Ramazan arasındaki karşılaşmalar dikkat çekti. Açlık, yorgunluk ve zorlu parkurlar arasında ayakta kalma mücadelesi veren yarışmacılar için dokunulmazlık oyunu büyük bir öneme sahip. Erkekler haftasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim eleme adayı oldu.

20 OcakSurvivorda 2. eleme adayı kim oldu? Potaya giren ikinci isim belli oldu

20 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Ocak Salı günü her iki takım da eleme konseyine gitmemek için tüm gücünü parkura yansıttı. Survivor 2026 Ünlüer-Gönüllüler'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini 12-8'lik skorla Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı yine Gönüllüler takımından çıktı. Yapılan oylama sonucunda Onur Alp ismi en fazla yazılan isim oldu. Böylelikle Eren'in ardından Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olan yarışmacısı Onur Alp oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA EREN VE ENGİN CAN KRİZİ

Gönüllüler takımında kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununda Eren'in eleme adayı olması, dengeleri alt üst etti. Özellikle Eren ile Engin Can arasında yaşanan sert tartışma, takım içindeki görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkarttı. Artan gerilim ikinci dokunulmazlık oyunundaki performansa da olumsuz yansıdı.

