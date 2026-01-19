TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2026’da "erkekler haftası" elemesi heyecanı başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya rekabetin galibi belli olurken, ada konseyinde ismi en çok yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Survivor 2026'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı olan isim araştırılıyor.

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunda rekabetin rengi, kritik dokunulmazlık oyunuyla yeniden değişti. Her iki takımın da hem adadaki şartlarını korumak hem de bir arkadaşlarını kaybetmemek adına verdikleri mücadele, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor 2026 dokunulmazlık hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'da 19 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Parkurda gösterdikleri performansla rakibi karşısında üstünlük kuran Ünlüler takımı, bu galibiyetle hem takımdaki erkek yarışmacıları koruma altına aldı hem de haftanın ilk ödülünü kazanarak moral depoladı.

SURVİVOR 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine hazırlanıyor. Yapılacak konseyde ilk eleme adayı Gönüllüler takımıdaki erkek yarışmacılardan birinden çıkacak. Konseyde verilecek oyların ardından belli olan isim haberimize eklenecek.

