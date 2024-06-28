2024 LGS 1.si olan Birsen Naz İçal, tam puan alan 352 aday arasında yer aldı

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının sonuçlarının bugün açıklanmasıyla beraber 2024 LGS birincisi kim oldu, tam puan kim yaptı merak edildi. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları bugün erişime açılırken LGS 1.ci kim olduğu gündemde yer aldı.

2 Haziran günü gerçekleşen sınava giren milyonlarca öğrenci olurken 352 tanesi tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Tüm soruları doğru bilenlere tebrik mesajları gelirken 2024 yılında LGS birincisi olan isimler merak edildi.

2024 LGS 1.Sİ KİM OLDU, NEREDEN?

Bu sene 2 Haziran'da gerçekleşen sınava 1 milyon 38 bin 544 kişi girerken 28 Haziran günü sabah saatlerinde sonuçlar açıklandı. 500 tam puan alarak birinci olan 352 aday olurken aralarından bir tanesi Birsen Naz İçal'e başarı mesajları yağdı.

İçal, sıkı çalıştığını belirtirken "Planlı olarak çalıştığım 1 sene boyunca çok fazla soru çözdüm. Çok fazla soru tipi gördüm. Dereme sınavlarına girdim. Bu süreçte öğretmenlerim yanımda oldu. Psikolojik ve akademik olarak bana destek verdiler. Sonuçların açıklanmasıyla büyük gurur yaşadım. Çünkü çok emek vermiştim.

Hedefim, İstanbul Erkek Lisesi’nde okumak. 10-15 yıl sonra Türkiye’ye faydalı biri olmak. Adımın her zaman insanlara yararlı bir şeyler yapmış olarak anılmasını istiyorum. Ben başarımı kendime koyduğum hedefin peşinde pes etmeden koşmakta buluyorum. Bu konuda sonuna kadar herkes çabalamalı. Okulun haricinde ders çalışırken, kendimi yorgun hissedene kadar kendimi test ettim. Başarının en önemli adımı ise, kendime olduğum inancım oldu. Başarılı olmak isteyen kim varsa, ilk önce kendine inansın" sözlerini paylaştı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, 2024 LGS birincisi Birsen Naz İçal'i tebrik ederken şu sözlerle gururunu paylaştı:

"Birsen ile birlikte bu yolda yürümekten çok gururluyuz. Birsen her alanda örnek bir öğrenci oldu. Çok iyi bir insan, öğrenci ve bizim iyim bir evladımız oldu. Biz onunla gurur duyduk. Onun bu başarısının ince ince işlendiğinin farkındaydık. O yüzden bugün beklenen bir başarıyı elde ettiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da onun adına çok mutluyuz"

2024 LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI VE TAM PUAN ALDI?

2024 senesinde sınav 2 Haziran'da iki oturum olarak yapılırken toplamda 1 milyon 38 bin 544 öğrenci katıldı. Katılım oranı %95,61 olurken 352 kişi tam puan alarak full çekti. Öğrencilerin 16,15'i merkezi, %83,85'i yerel olarak kayıt olacak.

Tam puan alanlar arasında Bolulu Aras Kadir Deveci de yer aldı. Aras Kadir başarısının sırrını şöyle paylaştı:

"Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Derslere fazla çalışmadım ama programıma uydum. Programım hiçbir zaman eksik olmadı. İleride uzayla ilgili meslekler yapmak istiyorum”