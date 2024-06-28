2023 yılında LGS sınavında 562 öğrenci tam puan aldı

2 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının sonuçları bugün açıklanırken öğrenciler geçen sene 2023 kaç kişi full çekti araştırmaya başladı. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencilere geçen sene tebrik mesajları gelirken bu sene kaç kişi sınava girdi gündeme geldi.

2023 senesinde LGS'ye 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katılırken kaç kişi tam puan aldı araştırılırken bugün 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların belirlenmesiyle beraber puanlar da gündeme geldi.

GEÇEN SENE 2024 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

2023 yılında yapılan sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katılırken 562 kişi tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı. Bu sene açıklanan sonuçlarla beraber "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" da yayımlandı.

LGS tercih dönemi ise 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam ederken sonuçları 22 Temmuz'da netleşecek.

BU SENE 2024 LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

2024 yılında 1 milyon 38 bin 544 kişi sınava katılırken katılım oranı %95,61 olarak belirlendi. 352 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı. Sınava katılan öğrencilerin %83,85'i yerel, %16,15'i ise merkezi yerleştirme ile kayıt yapacak.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İşlemler, okulların türü, kontenjanı ve konumuna bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşan ortaokul kayıt alanlarındaki okullara sırayla ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık süresine göre yapılacak.

Eşit olması halinde ise 8,7,6. sınıflardaki yıl sonu puanının fazlalığı dikkate alınacak.