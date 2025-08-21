Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?

22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?

- Güncelleme:
22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okul sezonu yaklaşırken BİM’in 2025 kırtasiye ürünleri kataloğu, veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Defter, kalem, çanta ve daha birçok üründe indirim fırsatları takip edilirken. '22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak' araştırılıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, BİM’in aktüel kırtasiye ürünleri kataloğu araştırılıyor. Uygun fiyatlı okul malzemeleri arayanların radarında olan ürünlerin 22 Ağustos Cuma günü çıkacağı konuşuldu. Peki, 22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?

22 AĞUSTOS BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU ÇIKTI MI?

BİM'İN Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu senede kırtasiye ürünlerinde, kalem, silgi, boya kalemi, cetvel setleri ve okul çantalarının uygun fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Veliler, özellikle BİM’in kendi markası Studi ve Faber-Castell, Maped gibi bilinen markaların ürünlerini merakla bekliyor.

BİM’in 22 Ağustos 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel kırtasiye ürünleri kataloğu yayımlanmadı. Sosyal medyada kırtasiye ürünlerinin 22 Ağustos'ta satışa çıkacağı bilgisi '22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?' sorgulamasını gündeme getirdi. 

22 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM'de bu hafta gelen ürünler şu şekilde:

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL

Smart Drone 2.090 TL

22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? - 1. Resim

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL

Silikon Yastık 119 TL

Ayak Havlusu 65 TL

Pvc Masa Örtüsü 99 TL

22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? - 2. Resim

Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? - 3. Resim

BİM'E KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK?

BİM’in 2025 kırtasiye ürünleri, genellikle Ağustos’un son haftası veya Eylül’ün ilk haftasında raflarda yerini alıyor. Bu yıl, 22 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla kırtasiye ürünlerinin satışa sunulması bekleniyor ancak resmi katalog henüz yayımlanmadı. Katalog yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. 

Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti: Köyün girişinde dikkat çeken dövizler! Saniye saniye...
