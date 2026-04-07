Nisan ayının ilk haftasının geride kalması ile beraber yurt genelinde resmi tatil planları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu sene hangi güne denk geldiğini ve 22 Nisan'da çalışma düzeninin nasıl olacağını merak ediyor. 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi merak edilirken 2026 resmi tatil günleri de netleşti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan için tatil durumu ve öncesinde yarım gün olup olmadığı sorusu her sene öğrenciler ve çalışanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan okullar tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 2026 resmi tatil günleri

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan resmi tatil kapsamında yer almıyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öncesinde yarım gün uygulaması bulunmadığı için çalışma düzeni normal şekilde devam edecek. Kamu kurumları, özel sektör ve diğer kuruluşlar 22 Nisan’da tam gün mesai yapmayı sürdürecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yüzden de 23 Nisan günü kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı oluyor.

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan tarihinde okullar tatil değil. Öğrenciler derslerine normal şekilde devam ediyor.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Perşembe

Ramazan Bayramı: 19-22 Mart (19 Mart Perşembe arife, 20-22 Mart Cuma-Pazar)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Salı

Kurban Bayramı: 26-30 Mayıs (26 Mayıs Salı arife, 27-30 Mayıs Çarşamba-Cumartesi)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Çarşamba (yarım gün) - 29 Ekim Perşembe

