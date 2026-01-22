22 Ocak 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine araştırmaya başladı. Bu kapsamda "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi.

Günün en çok araştırılan konuları arasında "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle beraber anlık meydana gelen depremlerle ilgili bilgi sahibi olunabiliyor. İşte, 22 Ocak Perşembe AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan güncel deprem listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerine bakıldığında, 22 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren 30'a yakın deprem meydana geldiği görülüyor.

Son olarak AFAD'A göre, 12.23'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. Büyüklüğü ise 8.98 olarak kaydedildi.

