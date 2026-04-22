23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken Borsa İstanbul’un çalışma durumu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında piyasaların açık olup olmayacağı ve takas işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. BİST işlem takvimi ve seans düzenine ilişkin detaylar netleşti.

Resmi tatil günlerinde finans piyasalarının işleyişi, yatırımcılar açısından önemli bir başlık olmaya devam ediyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem yapılıp yapılmayacağı ve takas süreçlerinin nasıl işleyeceği, işlem planı yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. BİST’in yayımladığı takvim doğrultusunda piyasalardaki mesai düzeni belli oldu

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul’da tüm piyasalar kapalı olacak. Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda seans gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcılar bu tarihte alım-satım işlemi yapamayacak.

Borsa İstanbul’da işlemler, tatilin ardından 24 Nisan Cuma günü normal seans saatlerinde yeniden başlayacak. Bu nedenle yatırımcıların emir ve işlem planlarını buna göre düzenlemesi gerekiyor.

BORSADA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında, 21 Nisan'daki işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, bugünkü işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Borsada, 23 Nisan Perşembe günü işlem yapılmayacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 23 Nisan 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2026

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı 19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı

