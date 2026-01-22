Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerden art arda idari izin açıklamaları geliyor. 23 Ocak Cuma günü için bazı illerde kamu çalışanlarını kapsayan idari izin kararları alınırken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından valilikler, ulaşımda ve günlük yaşamda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Gaziantep ve Hatay için yapılan açıklamalar, 23 Ocak idari izin durumu hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

23 OCAK İDARİ İZİN VAR MI?

23 Ocak 2026 Cuma günü için idari izin kararı, illere göre farklılık gösteriyor. Valilikler, hava koşulları ve güvenlik risklerini dikkate alarak il bazında değerlendirme yapıyor. Bu kapsamda bazı illerde eğitim ve kamu hizmetlerine ara verilirken, bazı personel grupları için idari izin uygulanıyor.

Gaziantep Valiliği ve Hatay Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada yarın için idari izin kararı ve kapsamını açıkladı.

GAZİANTEP'TE İDARİ İZİN KARARI VERİLDİ Mİ?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, 23 Ocak 2026 Cuma günü beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve kötü hava koşulları nedeniyle il genelinde bazı alanlarda bir gün süreyle faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre; il merkezi ve ilçelerde Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin 23 Ocak 2026 tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

HATAY'DA İDARİ İZİN VAR MI?

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda 23 Ocak 2026 Cuma günü için idari izin uygulamasına gidildiği belirtildi.

Karara göre, Hatay genelinde tüm resmi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel, 23 Ocak günü bir günlük idari izinli sayılacak.

