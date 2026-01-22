Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik uyarıların ardından alınan kararlarla birlikte havalimanındaki uçuş planlamasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda "Gaziantep'te uçuşlar iptal edildi mi" merak edilirken 22-23 Ocak Gaziantep uçuş iptali son durum valilik kararıyla belli oldu.

Etkisini artıran kış şartları, Gaziantep’te günlük hayatı sekteye uğrattı. İl genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, hava trafiğine ilişkin yeni düzenleme Gaziantep Valiliği tarafından açıklandı.

GAZİANTEP'TE UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Gaziantep’te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. İlk etapta belirli saatler için iptal edilen seferler, hava koşullarının ağırlaşması üzerine yeniden değerlendirildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantepte uçuşlar iptal mi edildi? 22-23 Ocak uçuş durumu açıklandı

Yoğun kar yağışından şehirdeki kara ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken havayolu ulaşımında da iptal kararı geldi.

GAZİANTEP HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Valiliğin son açıklamalarına göre Gaziantep Havalimanı’nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00’e kadar uzatıldı.

