Hatay'a kar yağacak mı? MGM Hatay hava durumu tahminlerini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son veriler yurt genelinde dikkatle takip ediliyor. Hatay için soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı belirtilirken vatandaşlar ise ''Hatay'a kar yağacak mı?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte MGM Hatay hava durumu tahminleri...
Yurt genelinmde sıcaklıklardaki düşüş ve artan yağış ihtimaliyle birlikte kent genelinde kar ihtimali gündeme gelirken, vatandaşlar “Hatay’a kar yağacak mı?” sorusuna da cevap arıyor. Hatay'da bugün gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sıcaklık 1 dereceye kadar gerilerken, nem oranı yüzde 96 seviyelerinde seyrediyor.
HATAY'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu hafta için paylaştığı göre Hatay’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, kar ihtimalini de gündeme getirdi. Şehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 1-2 dereceye kadar gerilemesi, yüksek kesimlerde kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği de belirtildi
HATAY'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
MGM’nin tahminlerine göre Hatay’da Perşembe akşam saatlerinden itibaren başlayarak Cuma sabahına kadar kar ihtimali söz konusu. Sıcaklıkların en düşük 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur görülebileceği de belirtiliyor.
Cuma günü öğle saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Hafta sonu ile birlikte sıcaklıkların artmasıyla kar ihtimali azalıyor.
HATAY HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|23 Ocak Cuma
|
|1
|4
|85
|96
|
|18
|-3,6
|17,2
|3,7
|12,2
|24 Ocak Cumartesi
|
|2
|5
|88
|95
|
|11
|-1,8
|17,4
|3,5
|12,5
|25 Ocak Pazar
|
|4
|10
|72
|88
|
|5
|-2,2
|19
|3,7
|12,1
|26 Ocak Pazartesi
|
|3
|12
|64
|96
|
|15
|-4,4
|17,2
|4
|12,5
|27 Ocak Salı
|
|5
|11
|66
|85
|
|10
|-4,7
|18,2
|4,1
|12