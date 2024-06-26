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25 Haziran'da Türkiye'de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar'da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 Haziran&#039;da Türkiye&#039;de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar&#039;da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi
Türkiye, Şanlıurfa, Sıcak Hava, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre 26 Haziran bugün en sıcak il neresi, kaç derece gibi sorulara ulaşabiliyoruz. 25 Haziran Salı günü Türkiye'de en sıcak dereceye ulaşan il Şanlıurfa oldu. Günün en yüksek sıcaklığa sahip iline dair bilgiler...

Yaz ayının gelmesiyle beraber Türkiye'de sıcaklıklar rekora ulaşmaya başladı. MGM'de yer alan bilgilere göre 25 Haziran'da en sıcak olan il neresidir sorusunun cevabına ulaşabiliyoruz. 2024 yılında aşırı sıcakların yazın ilk ayıyla beraber başlamasının ardından uzmanlar sıcağa karşı uyarıda bulunurken vatandaşlar da sıcak havadan kaçıyor. 

TÜRKİYE'DE BUGÜN EN SICAK İL NERESİ 26 HAZİRAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan veriler sayesinde en sıcak ilin derecesini öğrenebiliyoruz. MGM internet sitesinde verilen bilgilere göre 25 Haziran Salı günü en sıcak yer Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu. İlçede termometreler 45,6 dereceyi gösterirken vatandaşlar sıcak havadan dolayı zor anlar yaşadı.

Bugün en sıcak ilin neresi olduğu bilgisi bir gün sonra verilirken bugünün sıcaklık derecesini verilerin gelmesiyle beraber güncelleyeceğiz. Türkiye'nin en sıcak illerinin bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Haziran'da Türkiye'de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar'da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi - 1. Resim

25 Haziran'ın sıcaklık derecesine göre ikinci sırada Mardin, Nusaybin 44,6 derece ile yer alırken ardından Mardin Kızıltepe 44,4 ile devam etti. 26 Haziran günü il il sıcaklık haritası ise şöyle:

25 Haziran'da Türkiye'de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar'da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi - 2. Resim

25 Haziran'da Türkiye'de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar'da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi - 3. Resim

25 Haziran'da Türkiye'de günün en sıcak ili Şanlıurfa olurken Ceylanpınar'da termometreler 45,6 dereceyi gösterdi - 4. Resim

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, "Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek vücudu olumsuz etkiliyor. Dolaşım bozukluğu oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Vücudun dış tabakasındaki damarlarda olan bu durum sonucunda ani kan basıncı dengesizlikleri olabiliyor.

Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu" sözleri ile vatandaşı uyardı.

25 HAZİRAN GÜNÜN EN SOĞUK VE SERİN İLİ NERESİ?

MGM verilerine göre dünün en soğuk yeri 14,8 derece ile Giresun Görele Dağı oldu. Ardından ise Rize Çamlıhemşin, 14,9 derece ile ikinci sırada geldi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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