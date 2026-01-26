26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve programlar bekliyor. Televizyon kanallarının güncel yayın akışları merak edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılıyor.

Haftanın ilk gününde ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna cevap arıyor. Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların 26 Ocak Pazartesi yayın akışları belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı akşam kuşağında diziler ve farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de akşam saatlerinde “Uzak Şehir” ve TRT 1'de “Cennetin Çocukları” dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

NOW TV’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV’de “Kod Adı: Olympus” yayınlanacak. TV8’de sevilen yarışma programı “Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

26 OCAK 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Savaşçı Prenses

21.50 A.B.İ

KANAL D

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.00 Sahtekarlar

SHOW TV

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Organize İşler

STAR TV

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Otel Transilvanya 4

21.45 Otel Transilvanya 4

TRT 1

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

