26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve programlar bekliyor. Televizyon kanallarının güncel yayın akışları merak edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılıyor.
Haftanın ilk gününde ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna cevap arıyor. Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların 26 Ocak Pazartesi yayın akışları belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı akşam kuşağında diziler ve farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de akşam saatlerinde “Uzak Şehir” ve TRT 1'de “Cennetin Çocukları” dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
NOW TV’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV’de “Kod Adı: Olympus” yayınlanacak. TV8’de sevilen yarışma programı “Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.
26 OCAK 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Savaşçı Prenses
21.50 A.B.İ
KANAL D
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
23.00 Sahtekarlar
SHOW TV
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Organize İşler
STAR TV
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Otel Transilvanya 4
21.45 Otel Transilvanya 4
TRT 1
13.15 Seksenler
14.35 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026