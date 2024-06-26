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28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
28 Mart 2016&#039;da AK Parti&#039;den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybetti
Yaşar Yakış, Ak Parti, Vefat, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AKP'nin kurucuları arasında olan ve 2016 senesinde partiden ihraç edilen Yaşar Yakış'ın vefat haberinin ardından neden öldüğü merak konusu oldu. AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı olan ismin acı haberinin ardından taziye mesajları gelirken ölüm sebebi ve kaç yaşında olduğu da gündeme geldi.

Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yerine getiren Yaşar Yakış hayatını kaybederken AK Parti'den neden ve ne zaman ihraç edildiği merak konusu oldu. Hayatına dair bilgileri derledik.

YAŞAR YAKIŞ NEDEN ÖLDÜ?

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı olan isim 85 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni açıklanmazken bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. 

AK PARTİ'DEN NEDEN, NE ZAMAN İHRAÇ EDİLDİ?

Yakış, 28 Mart 2016 tarihinde AK Parti'den ihraç edildi.

28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybetti - 1. Resim

KİMDİR?

12 Ağustos 1938 yılında Düzce'de doğan isim, Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atanırken Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde görev aldı. 1985 senesinde Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya görevi için İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurdu.

1988 senesinde  T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanırken T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerini yaptı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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