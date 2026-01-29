29 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme resmen yürürlüğe girdi. SSK ve Bağkur kapsamındaki emeklileri ilgilendiren artışın uygulanacağı dönem de netleşti.

En düşük emekli aylığına yönelik artış, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacak düzenleme, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE

En düşük emekli maaşını artıran düzenleme, 29 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesinde yer alan tutar 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

29 Ocak Perşembe Resmi Gazete kararları! En düşük emekli maaşı düzenlemesi yer aldı

29 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7573 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

–– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/2)

–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/214, K: 2025/197 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/222, K: 2025/213 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

