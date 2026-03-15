Tokat-Erbaa’da yaşanan son deprem, Türkiye’nin kuzeyindeki aktif fay hattını yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul ve çevresindeki Kumburgaz segmenti ile Yedisu segmentine dikkat çekerek olası sarsıntı riskini değerlendirdi.

Kumburgaz segmentinin kırılması durumunda sadece İstanbul değil, Marmara Denizi’ne komşu tüm illerin ciddi bir yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Erbaa sarsıldı, gözler 2 hatta çevrildi: Marmara ve Doğu Anadolu'da 7 büyüklüğünde tehlike

7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR

Açıklamayı katıldığı bir yayında yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu hattın 1999 depreminden bu yana batıya doğru ilerleyen sismik enerji birikiminin son halkalarından biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Doğu Anadolu’daki sismik boşluklara da değinen Sözbilir, Yedisu segmentinin büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi. Bu parçanın sismik boşluk sınıfında yer aldığını hatırlatan ünlü deprem bilimci, segmentin kırılması durumunda 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Uzman, 1999’daki büyük Marmara depremi ve Tokat-Erbaa’daki geçmiş sarsıntılara atıfta bulunarak, İstanbul’un güneyindeki bu fay parçasının yakın gelecekte belli ölçeklerde deprem üretme ihtimaline de dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası