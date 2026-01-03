TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununda kırmızı ve Mavi takım, adada kalma mücadelesi için parkura çıktı. Peki, 3 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümüne dair tüm detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da 3 Ocak Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında geçen zorlu mücadelede atışlar ön plandaydı. Dokunulmazlığı takanan kazanan takım kadar eleme potasına gidecek isim de gündemde yer aldı.

3 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Ocak 2026 Cumartesi günü Survivor'da oynanan 3.dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Karşılaşmada 12-8 skorla Gönüllüler takımı mağlup edildi.

3 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 3 Ocak 2026 eleme adayı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 2026 İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. 12-6 skorla gönüllüler 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR 2 OCAK 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2 Ocak 2026 eleme adayı Selen Görgüzel oldu.

SURVİVOR 1 OCAK 2026 İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 1 Ocak 2026 dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

