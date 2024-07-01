30 Aralık 2022'de Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş davası bugün görülecek

Türkiye'nin gündeminde yer alan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanacağı dava bugün başlarken Sinan Ateş ne zaman, neden ve nasıl öldü soruları yeniden gündeme geldi. Özgür Özel, Ali Babacan ve Müsavat Dervişoğlu'nun da katılması beklenen dava ne zaman başlayacak merak ediliyorken bugün başladı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesinin görüleceği dava bugün sabah saatlerinde başlarken vatandaşlar Sinan Ateş'i kim, neden öldürdü araştırıyor. Birçok siyasinin de katıldığı dava sürüyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI NE ZAMAN?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz günü sabah saatlerinde başladı. Mahkeme, MHP'nin suçta zarar görme sıfatı bulunmadığından katılma talebini reddetti.

DOÇ. DR. SİNAN ATEŞ NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

30 Aralık 2022'de akrabası olan Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta arabanın arkasına saklanmış olan Eray Özyağcı'nın silahlı saldırı sonucu vefat eden Ateş'e Özyağcı tarafından sıkılan beş mermi isabet etti.

Ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi sonucuna göre beş kurşunun; biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip belinden, sol bacağının kasık bölgesinden giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunurken; aynı yerden giren bir diğer kurşunun ve sağ kasığından giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunamadığı kaydedildi.

SİNAN ATEŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.