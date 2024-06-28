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30 Haziran'da DGS sınavına gireceklere ulaşım araçları ücretsiz olarak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Haziran&#039;da DGS sınavına gireceklere ulaşım araçları ücretsiz olarak
Dgs, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta sonu gerçekleşecek olan DGS sınavına kısa süre kala adayların gündeminde otobüsler ücretsiz mi, hangi saat aralığında soruları gündeme geldi. Binlerce vatandaşın gireceği Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olanlar için Ulaşım İstanbul'dan sevindiren haber geldi.

DGS sınavına az bir süre kalmasıyla beraber öğrenciler marmaray, metro ve tramvay bedava mı merak ederken Ulaşım İstanbul'un X hesabından duyuru yapıldı. Sınavdan önce ve sonra ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları belirilendi.

PAZAR GÜNÜ DGS SINAVINA GİDENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

DGS sınavı, 30 Haziran Pazar günü 10.15'te başlarken sınava giden adaylar ve öğretim görevlileri belgelerini göstermesi halinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ulaşım İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

30 Haziran Pazar günü yapılacak olan “Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS)” sınavına girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir. 

30 Haziran'da DGS sınavına gireceklere ulaşım araçları ücretsiz olarak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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