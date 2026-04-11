A.B.İ. dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Atv’nin Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Turgut Tunçalp diziye İhtiyar karakteriyle katıldı. Peki, A.B.İ dizisinin İhtiyar'ı Turgut Tunçalp kimdir?

A.B.İ. dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Atv’nin Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Turgut Tunçalp, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Sahipsizler” dizisinde rol alan Tunçalp, A.B.İ.’ye “İhtiyar” rolüyle dahil olacak. 14. bölümde ekibe katılacak olan İhtiyar, Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) İzmir’deki her şeyini emanet ettiği dostudur. Öte yandan Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş, Ali Uygur Selçuk’un kaleme aldığı dizinin kimin hayat vereceği merak edilen Şimşek karakterinin ise yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonuna doğru dizide boy göstereceği öğrenildi.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya geldi.

Oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Selçuklu komutanı olan "Afşin Bey" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır. 2019-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde Halit Gür (Halit Başkan) rolünü oynadı.

