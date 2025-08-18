Adalet Bakanlığı promosyon talebi ne? Rekor tutarda dikkat çeken detay...

Adalet Bakanlığı, çalışanların maaş promosyonu için Ağustos ayı başında 19 bankaya şartname ve teklif mektubu gönderdi. Bakanlık şartnamesinde daha önceki kazanım olan “eşit, peşin ve 3 yıllık ödeme” şartı korundu. Bakanlık yarın yapılacak ihaleyle 210 bin Adalet Bakanlığı çalışanının maaşlarının ödeneceği bankayı ve ödenecek promosyon miktarını netleştirecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON TALEBİ NE KADAR?

3 yıllık sürenin dolması üzerine yeniden maaş anlaşması yapmaya hazırlanan Adalet Bakanlığı personeli, sosyal medyada 300.000 TL promosyon ücreti istediklerine dair paylaşımda bulundu. Bu aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının son dönemde talep etmiş olduğu en yüksek tutar. Mevcut anlaşmanın diğer bir alternatifi ise 210.000 TL + 90.000 TL tutarında faizsiz kredi talebi.

İlgili Haber Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar

PROMOSYON NASIL BELİRLENECEK?

Teklifler bugün saat 10.25’e kadar kapalı zarf usulü ile teslim edilecek. İhale ise saatler 10.30’u gösterdiğinde başlayacak. İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecek.

NASIL ÖĞRENİLECEK?

Promosyonla ilgili gelişmelerin, Bakanlığın resmi kanalları ve ilgili sendikalar aracılığıyla duyurulması bekleniyor.