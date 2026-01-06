Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar, kent genelinde gerçekleşen su kesintisine dair güncel bilgileri araştırıyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından paylaşılan duyuruya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında kent genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından son dakika uyarısı yapıldı. Kent genelinde yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 7 Ocak Çarşamba günü geniş kapsamlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanması bekleniyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi. Peki, "7 Ocak Afyonkarahisar’da sular ne zaman gelecek?" İşte kesintinin yapılacağı saatler…

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle kent genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabileceğini belirtti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada; ihalesi gerçekleştirilen Kalegörünmez Su Terfi Merkezi Yapım İşi kapsamında yeni açılan derin kuyu sondaj kuyularının devreye alınması ve ana isale hattı bağlantı çalışmalarının yapılacağı bilgisi verildi.

Bu çalışmalar kapsamında 7 Ocak Çarşamba günü

, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Afyonkarahisar genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceği ifade edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden "Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Kalegörünmez Su Terfi Merkezi Yapım İşi ile yeni açılan derin kuyu sondaj kuyularının devreye alınması çalışmaları kapsamında, şehrimizin su ihtiyacının karşılandığı terfi merkezinde ana isale hattı bağlantıları yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar nedeniyle 06/01/2026 ve 07/01/2026 tarihlerinde, 08.00-19.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verdi.

