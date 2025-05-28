AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular başladı. Normal başvuru süresini kaçıranlar için 28 Mayıs Çarşamba günü geç başvuru yapabiliyor. 2025 MEB AGS geç başvuru süresi, başvuru ücreti merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) başvuruları 8-20 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Öğretmen olmak isteyen adaylardan normal süreyi kaçıranlar, ÖSYM tarafından belirlenen günde geç başvurularını yapabiliyor.

AGS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

MEB AGS geç başvuru işlemleri bugün (28 Mayıs Çarşamba) saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bu sürenin ardından sistem otomatik olarak kapanacak ve ek süre tanınmayacak.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecek.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru döneminde sınav ücreti 570 TL iken, geç başvuru yapan adaylardan %50 zamlı olarak 855 TL alınacak. Ücret ödemesi, MEB tarafından belirtilen anlaşmalı bankalar üzerinden veya online ödeme sistemleriyle yapılabilecek.

Geç başvuru ücreti: 855 TL

AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylık sürecinde olan öğretmenlerin gireceği AGS sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre AGS ve ÖABT olarak iki oturumda yapılacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) : 13 Temmuz 2025, Saat: 10.15

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) : 13 Temmuz 2025, Saat: 14.45