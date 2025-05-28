Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar?

AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular başladı. Normal başvuru süresini kaçıranlar için 28 Mayıs Çarşamba günü geç başvuru yapabiliyor. 2025 MEB AGS geç başvuru süresi, başvuru ücreti merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) başvuruları 8-20 Mayıs tarihlerinde yapıldı. 

Öğretmen olmak isteyen adaylardan normal süreyi kaçıranlar, ÖSYM tarafından belirlenen günde geç başvurularını yapabiliyor. 

AGS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

MEB AGS geç başvuru işlemleri bugün (28 Mayıs Çarşamba) saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bu sürenin ardından sistem otomatik olarak kapanacak ve ek süre tanınmayacak.

AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar? - 1. Resim

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecek.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar? - 2. Resim

AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru döneminde sınav ücreti 570 TL iken, geç başvuru yapan adaylardan %50 zamlı olarak 855 TL alınacak. Ücret ödemesi, MEB tarafından belirtilen anlaşmalı bankalar üzerinden veya online ödeme sistemleriyle yapılabilecek.

Geç başvuru ücreti: 855 TL

AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar? - 3. Resim

AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylık sürecinde olan öğretmenlerin gireceği AGS sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre AGS ve ÖABT olarak iki oturumda yapılacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) : 13 Temmuz 2025, Saat: 10.15
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) : 13 Temmuz 2025, Saat: 14.45

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - HaberlerSiyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?Gassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon için tarih heyecanla bekleniyor! - HaberlerGassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon için tarih heyecanla bekleniyor!Bu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek! - HaberlerBu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek!A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - HaberlerA 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimdeDünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti - HaberlerDünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin sırası ise dikkat çektiFED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimi - HaberlerFED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...