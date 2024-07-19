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Ahmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ahmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Bensiz'in yeni görevine atanmasıyla beraber eski görevi neydi merak edilirken özel hayatına dair detaylar da gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atanan Ahmet Bensiz kimdir araştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev alan Ahmet Bensiz'in son günlerde gündem olmasıyla beraber kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular vatandaşın merak konusu oldu.

Daha önce yer aldığı görevden sonra yeni görevine atanan Ahmet Bensiz, aslen Bartınlıdır.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BENSİZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan isim 1997 senesinde Bartın Şahin Köyü Bodurlar Mahallesinde İmam-Hatip olarak çalışma hayatına başladı.

2003 Ekim ayı itibarıyla İstanbul Eminönü ilçesinde 2007 Aralık ayına kadar din görevlisi olarak görev aldı.

2007 Aralık ayında Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında Hukuk Müşavirliğine ve 19 Aralık 2012 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı görevini yapan Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve 3 kız babasıdır.

Bensiz'in yeni görevine atandığı Resmi Gazete kararı şöyle yayımlandı:

Ahmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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