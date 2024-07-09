Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Akyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü

Akyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmaris, Muğla Köyceğiz, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde Marmaris, Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenebiliyoruz. 9 Temmuz günü meydana gelen sarsıntı birçok ilçeden hissedilirken Köyceğiz, Datça, Akyakaya'da deprem mi oldu merak edilirken AFAD depremin bilgilerini paylaştı.

Bugün Marmaris'te hissedilen sarsıntıdan sonra vatandaşlar Köyceğiz, Akyaka gibi ilçelerde sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde anlık olarak bilgilere ulaşabiliyoruz.

MARMARİS DEPREM Mİ OLDU 9 TEMMUZ SON DAKİKA?

Bugün Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Marmaris Orhaniye'de olan sarsıntının bilgileri paylaşıldı.

12.11'de olan depremin derinliği 6km olarak ölçülürken merkez üsttü Marmaris Orhaniye oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem ile ilgili olumsuz bir durum olmadığını şu sözlerle söyledi:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

Akyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan depremDenizli’de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki kızın cesedi bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildi - HaberlerMuğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildiEndonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybetti - HaberlerEndonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybettiMasterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor - HaberlerMasterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyorNetflix'e gelen zam ile beraber 176,99 TL olan standart plan, 229,99 TL'ye çıktı - HaberlerNetflix'e gelen zam ile beraber 176,99 TL olan standart plan, 229,99 TL'ye çıktıMasterchef Aytaç Onan, 7 yıl boyunca oyunculuk ve seslendirme yaptı - HaberlerMasterchef Aytaç Onan, 7 yıl boyunca oyunculuk ve seslendirme yaptıÜst tura çıkan Masterchef Nisa, 19 yaşında yarışmaya katıldı - HaberlerÜst tura çıkan Masterchef Nisa, 19 yaşında yarışmaya katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...