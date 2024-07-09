Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde Marmaris, Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenebiliyoruz. 9 Temmuz günü meydana gelen sarsıntı birçok ilçeden hissedilirken Köyceğiz, Datça, Akyakaya'da deprem mi oldu merak edilirken AFAD depremin bilgilerini paylaştı.

Akyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü

Akyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü

Bugün Marmaris'te hissedilen sarsıntıdan sonra vatandaşlar Köyceğiz, Akyaka gibi ilçelerde sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde anlık olarak bilgilere ulaşabiliyoruz.

MARMARİS DEPREM Mİ OLDU 9 TEMMUZ SON DAKİKA?

Bugün Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Marmaris Orhaniye'de olan sarsıntının bilgileri paylaşıldı.

12.11'de olan depremin derinliği 6km olarak ölçülürken merkez üsttü Marmaris Orhaniye oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem ile ilgili olumsuz bir durum olmadığını şu sözlerle söyledi:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "