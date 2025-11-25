Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatı, sağlık ve akademi camiasında üzüntüyle karşılandı. Ali Başak Karatay’ın cenaze programı ailesi tarafından duyuruldu. Ölüm nedeni ve hastalığı ise merak ediliyor.

Sağlık alanındaki açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Cenaze töreni detayları belli olurken ölüm nedeni ve hastalığı araştırılıyor.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

Canan Karatay, sosyal medya üzerinden eşinin vefatını duyururken ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. 78 yaşındaki Dr. Ali Başak Karatay’ın ölüm sebebi hakkında ailesi veya yakın çevresi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Vefat haberinin ardından çok sayıda kişi, ölüm sebebiyle ilgili detayları araştırmaya başlasa da resmi bir açıklama yapılmadığı için doğrulanmış bir bilgi mevcut değil.

ALİ BAŞAK KARATAY HASTALIĞI NEYDİ?

Dr. Ali Başak Karatay’ın herhangi bir sağlık durumu, hastalığı veya tedavisine dair bilgi paylaşılmadı. Karatay ailesi, vefat duyurusunda sağlık geçmişiyle ilgili ayrıntıya yer vermedi.

CANAN KARATAY’IN EŞİ ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Akademik kariyerini uzun süre felsefe alanında sürdüren Karatay, son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Canan Karatay ile 1979’da evlenen Ali Başak Karatay, akademik çalışmaları ve eğitimci kimliğiyle tanınıyordu.

ALİ BAŞAK KARATAY CENAZESİ NE ZAMAN?

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Moda Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

IREM ÖZCAN

