Bugün Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ, altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere su verilmeyeceğini açıkladı. İşte 25 Kasım su kesintisi sorgulama listesi...

Bursa'da yaşayan vatandaşlar bugün yaşanan su kesintileri kapsamında BUSKİ'nin güncel duyurularını sorgulamaya başladı.

BUSKİ tarafından 24 Kasım Salı günü yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde su kesintisine devam ediliyor. Çalışmalar; boru hattı yenileme, bakım, arıza giderme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında devam edecektir.

25 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Kasım Bursa'nın İnegöl, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suların gün için geri gelmesi bekeleniyor.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/11/2025 08:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 25.11.2025 tarihinde saat 08:00 ile 26.11.2025 tarihinde 08:00 saatleri arasında İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle (alt kısmı) ve Sinanbey Mahallesi Metal sanayi bölgesinde 24 saat su kesintisi yapılacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER/ ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde Lefkoşe Caddesi ile Acem, Erdem, Şimşek, Güldeste ve Güven sokaklarını kapsayan bölgede 25 Kasım 2025 günü 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica edilmektedir.

OSMANGAZİ/ DEMİRTAŞPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2025 11:30

Kesim Tarihi: 25/11/2025 10:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C2 D-06 Alt Bölgesinde bulunan Demirtaşpaşa Mahallesi Eski tahıliçi Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 25.11.2025 tarihinde 10:30 ile11:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ KÜÇÜKBALIKLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2025 12:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesinde C4_D18 alt bölgesinde yer alan Küçükbalıklı Mahallesi 6. Cadde ve çevresinde, yapılacak arızaya müdahale çalışması nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.00–12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Çalışmanın planlanandan erken tamamlanması halinde suyun belirtilen saatlerden önce verilebileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları istendi.

YILDIRIM/ SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 10:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2025 12:10

Kesim Tarihi: 25/11/2025 10:10

Açıklama: Yıldırım ilçesinde C4_K alt bölgesinde yer alan Sakarya Mahallesi Ören Sokak ve çevresinde, yapılacak arızaya müdahale çalışması nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.10–12.10 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Çalışmanın planlanandan önce tamamlanması halinde suyun daha erken verilebileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları istendi.

