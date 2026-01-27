Sinema, televizyon ve dublaj alanlarında uzun yıllardır görev alan Ali Tutal'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri sağlık durumuna dair son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide yer alan Tutal'ın biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Yeşilçam’dan günümüz televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle tanınan Ali Tutal, sinema, dizi ve dublaj alanlarında üstlendiği rollerle tanınıyor. Diyarbakır doğumlu 76 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği öğrenildi. Peki, Ali Tutal kimdir, kaç yaşında?

ALİ TUTAL KİMDİR?

Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. Eğitimini Siyasal İşletme bölümünde tamamladı. Sinemaya ilk adımını 1976 yılında çekilen İzin filmiyle attı.

Kariyeri boyunca sinema ve televizyon projelerinde yer alan Ali Tutal, yaklaşık 50-60 arasında sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol aldı. Televizyon izleyicisi tarafından özellikle Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Ali Ekber Elagöz karakteriyle tanındı.

Ali Tutal, oyunculuğun yanı sıra dublaj alanında da çalıştı. Doğu aksanlı yapımlarda dublaj süpervizörlüğü görevini üstlendi. Bu kapsamda görev aldığı projeler arasında Yol filmi de yer aldı. Son dönemlerde 2022 yılında vizyona giren Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde rol aldı. Tutal, ayrıca Yasak Elma ve Kördüğüm gibi televizyon dizilerinde de rol aldı.

