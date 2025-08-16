Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü çeşitli ilçelerde planlı ve plansız su kesintilerin yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde içme suyu hattındaki plansız su kesintileri nedeniyle, bazı bölgelerde ise içme suyu hattı arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların, ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden güncel bilgilere ulaşabilmektedir.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 Ağustos Cumartesi günü Etimesgut'ta içme suyu hattında plansız su kesintisi, Kazan'da 110'luk PVC boru arızası, Çubuk'ta 900'lük içme suyu hattı arızası ve Çankaya'da yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisi gerçekleşmiştir.

Ankara'da sular Kazan'da 23:00'da, Çubuk'ta 10:00'da, Çankaya 10:00, Etimesgut 15:00'da gelecektir

KAZAN

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından ile plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: -Saray Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Dağyaka Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Aydın Mahallesi -Orhaniye Mahallesi -Yıldırım Beyazıt Mahallesi ( üst kotlar )

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 15.08.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 10:00:00

Detay: Y.Beyazıt mahallesi feyz sokakta oluşan 110 luk pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır

Etkilenen Yerler: Y.Beyazıt mahallesi Rauf Denktaş caddesine bağlı sokaklar

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 16.08.2025 02:45:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 10:00:00

Detay: Çankaya ilçesi umut mahallesi,yavuzevler sokak ile akhisar sokak köşesi,900 lük içme suyu hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır, sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayrancı,Barbaros, Umut, Esatoğlu g.o.p,,Bayraktar, Küçükesat, Muhsin Ertuğrul, Murat, Remzi Oğuz Arık, Seyranbağları, Tınaztepe, Zafertepe mahalleleri, Harbiye, Cevizlidere, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Şehit Cengiz Karaca, Yıldızevler, Birlik, Kırkkonaklar, Güvenevler, Aydınlar, Doğuş, Sancak, Sokullu Mehmet P Paşa, Bayraktar, Göktürk, Bağcılar, Huzur, Oğuzlar, Aziziye. İlkbahar, Naci Çakır , Gökkuşağı, Kazım Özalp, Öveçler, Osman Temiz, 100. yıl, Şehit Cevdet Özdemir

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 16.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi yapracık mahallesi yapracık köyü içinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Yapracık mahallesi tamamı.