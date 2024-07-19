Antalya Aksu'da orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 15:48 - Güncelleme:

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Yaz ayının gelmesiyle beraber artan orman yangınlarından biri Antalya'dan geldi. 19 Temmuz günü öğlen saatlerinde Aksu ilçesinde çıkan son dakika yangın söndürüldü mü merak edilirken havadan da çalışmalar sonlandı.