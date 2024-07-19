Antalya Aksu'da orman yangını kontrol altına alındı
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yaz ayının gelmesiyle beraber artan orman yangınlarından biri Antalya'dan geldi. 19 Temmuz günü öğlen saatlerinde Aksu ilçesinde çıkan son dakika yangın söndürüldü mü merak edilirken havadan da çalışmalar sonlandı.
Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangınında çalışmalar sona ererken kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
ANTALYA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?
19 Temmuz günü Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü. 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
Vatandaşların yükselen dumanları görmesi üzerine ihbarı sonucu Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.
2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile söndürme işlemleri yapılmıştı.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi