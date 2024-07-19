Çanakkale Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme:

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19 Temmuz Cuma günü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.