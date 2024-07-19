Çanakkale Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
19 Temmuz Cuma günü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları da giderek artmaya başladı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ormanlık alanda 19 Temmuz saat 13.53 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Barajtepe mevkisi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangını ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.
Yangın hem havadan hem karadan yapılan müdahaleler ile söndürülmeye çalışılıyor.
Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi