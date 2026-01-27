Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2026 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin sınıflandırma ve sevk sürecine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Yedek subay, yedek astsubay aday adayları ile er statüsünde askere gidecek binlerce yükümlü ''Askerlik yerleri belli oldu mu?'' , ''Şubat 2026 sevk tarihleri ne zaman?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Şubat 2026 sevk tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Şubat 2026 sınıflandırma dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. 29 Ocak 2026'dan itibaren yükümlüler, askerlik yerlerini ve hangi statüde silahaltına alınacaklarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sınıflandırma işlemi tamamlanan yükümlüler, aynı dönem için yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmayacak.

ŞUBAT 2026 CELP DÖNEMİ SEVK TARİHLERİ

MSB’nin paylaştığı takvime göre Şubat 2026 celp döneminde sevk işlemleri üç grup halinde gereçekleştirilecek. Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grupta yer alan erler 5 Şubat 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. İkinci grupta bulunan erlerin sevk tarihi 5 Mart 2026, üçüncü grup erler ise 2 Nisan 2026 tarihinde silahaltına alınacak.

SEVK BELGESİ NASIL VE NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci grup yükümlüler sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edebilecek. İkinci ve üçüncü grupta yer alan yükümlüler ise sevk tarihlerinden yaklaşık 10 gün önce sevk belgelerini alabilecek.

ŞUBAT 2026 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2023 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2025 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 05 Şubat 2026 Er (2’nci Grup) 05 Mart 2026 Er (3’üncü Grup) 02 Nisan 2026

6. Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Milli Savunma Bakanlığı

Askeralma Genel Müdürlüğü

