25 Kasım Ankara su kesintisi yaşanıyor. Ankara su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar ASKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. ASKİ'de yer alan bilgilere göre Ankara su kesintisi bitiş saati belli oldu.

25 Kasım 2025 Salı günü Ankara su kesintisi yaşayan vatandaşlar ASKİ arıza sorgulama üzerinden kesinti bitiş saatini ve kesinti yaşanan ilçeleri sorguluyor. Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ!

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Yenimahalle ilçesine bağlı Yuva Köy mahallesinde içme suyu şebeke hattında PE 90’lık boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Kesinti 25 Kasım 2025 saat 09.00 itibarıyla başladı. Onarım çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

ASKİ, çalışmalar sırasında Yuva Köy’de su verilemeyeceğini, arızanın giderilmesinin ardından hattın yeniden devreye alınacağını belirtti. Kesintinin 14.00'te sona ermesi bekleniyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

ASKİ’nin 25 Kasım duyurusuna göre Ankara’da su kesintisinden etkilenen mahalle:

Yenimahalle - Yuva Köy

Yuva Köy’deki arıza nedeniyle kesinti sabah saatlerinde başladı ve tamir çalışmasının 25 Kasım saat 14.00’te tamamlanması planlanıyor. ASKİ, çalışmaların hava şartları ve teknik şartlara bağlı olarak öngörülen süreden önce veya sonra sonuçlanabileceğini belirtti.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA

Ankara’da güncel su kesintisi durumuna ulaşmak isteyen vatandaşlar ASKİ’nin resmi arıza ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bazlı listeye erişebiliyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA EKRANI

IREM ÖZCAN

