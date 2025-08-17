Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı

Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı

- Güncelleme:
Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner&#039;in erkek arkadaşı &#039;Topuklu Efe&#039;nin oğlu çıktı
Miray Daner, CHP, AK Parti, Özlem Çerçioğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Miray Daner'in Instagram hesabından erkek arkadaşı ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Ata Caner Çerçioğlu'nun kim ve kaç yaşında olduğu, ne iş yaptığı araştırıldı. Ata Caner Çerçioğlu, CHP'den istifa edin AK Parti'ye geçen ve  “Topuklu Efe” lakaplı  Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı. Ata Caner Çerçioğlu ile ilgili merak edilenler... 

Oyuncu Miray Daner'in erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oğlu olduğu öğrenildi. İnternette ise Ata Caner Çerçioğlu'nun yaşı ve ne iş yaptığı soruşturuldu. İşte Çerçioğlu ile ilgili merak edilen o soruların cevapları... 

Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı - 1. Resim

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992'de doğdu. İlkokulu Ankara’da tamamlayan Çerçioğlu, liseyi ise Aydın Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi için İzmir'e giden Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı. 

Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı - 2. Resim

Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Ata Caner Çerçioğlu JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibinde çalışmaya başladı. Öte yandan Çerçioğlu, Haziran 2023'te Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçildi. 

Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı - 3. Resim

Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu'dur.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
