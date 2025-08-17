Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı

Oyuncu Miray Daner'in erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oğlu olduğu öğrenildi. İnternette ise Ata Caner Çerçioğlu'nun yaşı ve ne iş yaptığı soruşturuldu. İşte Çerçioğlu ile ilgili merak edilen o soruların cevapları...

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992'de doğdu. İlkokulu Ankara’da tamamlayan Çerçioğlu, liseyi ise Aydın Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi için İzmir'e giden Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı.

Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Ata Caner Çerçioğlu JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibinde çalışmaya başladı. Öte yandan Çerçioğlu, Haziran 2023'te Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçildi.

Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu'dur.