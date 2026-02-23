Atama bekleyen yüz binlere haber! 10 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2026 yılında 10 bin öğretmen atama yapılacağı duyurulmuş, adaylar süreci beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama takvimiyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim editörleriyle bir araya geldi. 10 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Tekin, atamaların Akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından yapılacağını ve sürecin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.
AKADEMİ TAKVİMİ YAYIMLANMIŞTI
Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında eğitim alacak öğretmen adaylarına ilişkin kayıt ve ders başlangıç takvimi netleşti.
Buna göre;
·23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.
·25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.
· 07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.
· 08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacaktır.
·13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacaktır.