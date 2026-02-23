2026 yılında 10 bin öğretmen atama yapılacağı duyurulmuş, adaylar süreci beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama takvimiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim editörleriyle bir araya geldi. 10 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Tekin, atamaların Akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından yapılacağını ve sürecin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.



