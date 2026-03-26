Rus lider Vladimir Putin, altın ihracatına yeni sınırlamalar getirdi. '100 gram' üzerindeki altın çıkışı izne bağlanırken, yüksek miktarlı para transferlerine de kısıtlama getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’dan altın ve döviz çıkışını sınırlandıran yeni bir kararnameye imza attı. Düzenlemeye göre, 100 gramın üzerindeki altının ülke dışına çıkarılması artık belirli şartlara bağlandı.

İHRAÇ İÇİN DARPHANEDEN RESMİ İZİN

Kararname kapsamında gerçek ve tüzel kişiler, 100 gramdan fazla altını yalnızca Rus darphanesinden alınacak resmi izinle ihraç edebilecek. Bu işlemler ise sadece başkent Moskova ve Çin sınırındaki Vladivostok şehirlerindeki havalimanları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Söz konusu kısıtlamalar 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

PARA TRANSFERİNE DE SINIRLAMA

Öte yandan Putin, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelere yönelik para transferlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere 100 bin dolar veya karşılığı ruble üzerindeki para çıkışı belirli şartlara bağlandı. Bu düzenleme ise 1 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce yaptığı açıklamalarda kayıt dışı ekonomi ve sermaye kaçışını önlemek amacıyla bu tür adımların gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Yeni kararnameyle birlikte Rusya’nın finansal hareketleri daha sıkı kontrol altına almayı hedeflediği değerlendiriliyor.

