İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçici Genel Sekreteri ve Sözcüsü Ziv Agmon, Netanyahu hakkında kullandığı sert ve tartışmalı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Agmon, sözlerini kabul ederken bağlamından koparıldığını savundu.

İsrail siyasetinde yeni bir kriz patlak verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçici Genel Sekreteri ve Sözcüsü Ziv Agmon, Netanyahu’ya yönelik ağır ifadeler içeren özel konuşmalarının basına sızmasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

SÖZLERİ SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Agmon, kendisine atfedilen sözlerin doğru olduğunu kabul etti ancak ifadelerin bağlamından koparıldığını öne sürdü. Söz konusu konuşmaların büyük bölümünün görevine başlamadan önce yapıldığını savunan Agmon, bu sızıntının kendisine ve Netanyahu’ya zarar vermeyi amaçlayan bir kampanya olduğunu iddia etti.

Agmon, oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle istifasını sunduğunu belirtirken, yaşanan gelişmeler ülkede siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

NETANYAHU İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Basına sızan telefon görüşmelerine göre, Netanyahu'nun yüzü kanla kaplı bir resminin bulunduğu çıkartmayı yazışmalarında sık sık kullandığı belirtilen Agmon, "7 Ekim başarısızlığının" ardından "Bibi'nin (Netanyahu) işi bitti. Asıl soru, ülkenin ayakta kalıp kalmayacağı" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Agmon'un Netanyahu için 'katil' benzetmesi yaptığı ifade edilmişti.

Agmon'un Likud milletvekilleri hakkında kullandığı "Parlamentodaki Likud listesi için, tecavüzcüler ve katiller aranıyor diye bir ilan vermemiz gerekiyor, çünkü listede zaten bir hırsız, bir soyguncu ve bir adam kaçıran var" ifadeleri dikkati çekmişti.

IRKÇI İFADELER

Likud'un Mizrahi Yahudisi milletvekilleri Nissim Vaturi ve Eliyahu Revivo hakkında "maymun" ve "lanet olası Faslı" ifadelerini kullanan Agmon, Eli Dellal hakkında da "palyaço ve maymun" demişti.

