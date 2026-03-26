ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yönelik ortak ayaklanma çağrısı önerisini reddettiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmede dikkat çeken bir öneri gündeme geldi.

NETANYAHU'NUN TEKLİFİNE RET

İddiaya göre Netanyahu, İran’da rejimin zayıfladığını ve ülkede bir istikrarsızlık fırsatının doğduğunu savunarak, halkı sokağa çağıracak ortak bir açıklama yapılmasını teklif etti. Netanyahu’nun bu adımla İran’da rejime karşı bir hareket başlatmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ancak Trump’ın bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Trump, böyle bir çağrının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, bunun kitlesel şiddet ve katliamlara yol açabileceği endişesini dile getirdi.

"NE ANLAMI VAR?"

Görüşmede Trump’ın, “İnsanlara sokağa çıkın dememizin ne anlamı var?” şeklinde bir yaklaşım sergilediği de iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan Netanyahu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD ile birlikte İran’a yönelik adımların ülke halkı için bir “özgürlük fırsatı” sunduğunu savunduğu ve dolaylı olarak bir halk hareketi beklentisini dile getirdiği biliniyor.

