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Avusturya maçında skoru bilen köpekten Hollanda için yeni tahmin: Türkiye 2-1 kazanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan sürerken son 16t turunda Avusturya ile maçımızın skorunu tahmin eden köpek Steph Furry gündemde yerini alırken Türkiye - Hollanda maçı skor tahmini araştırıldı. Avusturya maçında skoru bilen köpeğin Hollanda karşılaşması tahmini ise geldi.

Sosyal medyada gündem olan Steph Furry, Avusturya maçında skor tahminini doğru yaptı. Şimdi ise Hollanda maçı skoru için gözler Avusturya skorunu bilen köpeğin üzerinde. Türkiye - Hollanda maçı Furry'e göre kaç kaç bitecek merakla bekleniyor.

AVUSTURYA MAÇI SKORUNU DOĞRU BİLEN KÖPEĞİN HOLLANDA MAÇI TAHMİNİ

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile mücadelemizin kaç kaç biteceğini sepete attığı toplar ile doğru tahmin eden Steph Furry, sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Futbolseverlerin gözü ise köpeğin Hollanda- Türkiye maçı skor tahminindeyken beklenen video geldi. Skorcu köpek sonucu 2-1 olarak Türkiye'nin kazanacağı şekilde paylaştı. Şimdi ise gözler heyecanla beklenen mücadelenin sonucunda.

Avusturya maçında skoru bilen köpekten yeni tahmin: Türkiye 2-1 kazanacak - 1. Resim

AVUSTURYA MAÇININ SKORUNU DOĞRU BİLDİ

Steph Furry isimli bir köpek, merdivenin sonuna konulan iki sepete 5 top atışı yapıyor. Her sepet için bir takım belirleniyor ve topun girdiği sepetteki takımın golü olarak sayılıyor.

Avusturya maçı için yapılan tahminde Türkiye 2 ve Avusturya 1 olarak sonuçlanırken sosyal medyada gündem olmuştu. Maç sonunda skoru doğru tahmin etmesinin ardından futbolseverler şaşkınlıklarını gizleyemezken Hollanda mücadelesi için tahmini bekliyordu.

Avusturya maçında skoru bilen köpekten yeni tahmin: Türkiye 2-1 kazanacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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