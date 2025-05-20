Türkiye’nin ilk denim markalarından birini oluşturan Aytaç Kot, hem tekstil sektöründe hem de ralli pistlerinde adından söz ettirdi. 85 yaşındaki isim, Kot markasıyla bir dönemin sembolü oldu. Aytaç Kot kimdir ve serveti merak edilenler arasında.

Aytaç Kot, Türkiye’de kot pantolonun yaygınlaşmasını sağlayan bir girişimci olarak tanınıyor. 1960’larda kendi soyadını taşıyan Kot markasını kurarak yerli denim üretiminde yeni bir dönem başlatan Aytaç Kot kimdir, serveti ne kadar merak ediliyor.

AYTAÇ KOT KİMDİR?

Özel hayatıyla ilgili bilgiler sınırlı olsa da 1940 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Arnavut kökenli olan Aytaç Kot'un dedesi Gosiva Balkanlar'dan Edremit'e göç etti.

1950'li yıllarda babası Muhteşem Kot, Paris'te terzilik eğitimi almasının hemen ardından Türkiye'ye döndü ve Etibank gibi kurumlara kıyafet üretti. Ancak esas hikaye 1960'larda Levi's tarzı dayanıklı iş pantolonlarını Türkiye'de üreterek "Kot" markasını oluşturan Aytaç Kot ile başladı. "Kot" ismini bir marka haline getirerek "jean" yerine kullanılmasını sağladı.

Sadece tekstil üreticisi olmayan Aytaç Kot, aynı zamanda ralli pistlerinde de başarılara imza attı. 1970'lerde ve 1980'lerde ralli yarışlarında adından söz ettirdi. 1973 yılında Türkiye Ralli Şampiyonu oldu.

AYTAÇ KOT SERVETİ NE KADAR?

Aytaç Kot’un serveti hakkında net bir rakam kamuoyuyla paylaşılmadı. Kot markasının 1960’lardan itibaren Türkiye’de denim sektörünün liderlerinden biri olması, önemli miktarda bir serveti olduğunu gösteriyor.

KOT MARKASI HALA AKTİF Mİ?

Aytaç Kot, aktif ticari hayattan çekişmiş olsa da Kot markasının hikayesi ve etkisi yaşamaya devam ediyor. Marka, Türkiye'nin moda tarihindeki önemli sembollerden biri.

KOT PANTOLONU TÜRKİYE'YE KİM GETİRDİ?

"Kot" pantolonu 1960'larda Türkiye'ye getiren ve ona ismini veren girişimci Muhteşem Kot'tur.