Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar gün boyunca aralıklarla kaydedilmeye devam etti. 25 Nisan 2026 tarihli verilere göre farklı illerde düşük şiddetli çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kütahya, Erzurum ve Sivas çevresinde art arda küçük ölçekli hareketlilik dikkat çekti. Vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusuna cevap ararken Akdeniz, Ege, Şırnak ve Hakkari'de bugün 3 şiddetinin üzerinde depremler meydana geldi.

25 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde ve çevre bölgelerde çok sayıda düşük ve orta büyüklükte deprem kaydedildi.

Son kaydedilen sarsıntı saat 20.23'te Balıkesir Sındırgı'da 1.0 ve saat 19.44’te Kahramanmaraş Pazarcık’ta 1.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

25.04.2026 17:23:28 39.1869 28.1439 8.49 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 25.04.2026 17:17:18 37.8464 29.5125 10.7 ML 1.4 Bozkurt (Denizli) 25.04.2026 16:44:01 37.6164 37.3478 6.43 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 25.04.2026 16:40:35 39.2036 29.36 11.02 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya) 25.04.2026 16:39:31 39.2267 29.3611 11.39 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya) 25.04.2026 16:27:35 39.2517 29.02 6.7 ML 1.6 Simav (Kütahya) 25.04.2026 16:26:36 39.3914 37.2675 7.05 ML 1.3 Ulaş (Sivas) 25.04.2026 16:20:27 39.8467 41.5608 15.69 ML 1.6 Pasinler (Erzurum) 25.04.2026 15:56:08 38.1664 38.4594 12.26 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 25.04.2026 15:55:09 39.4228 37.3075 7.04 ML 1.6 Ulaş (Sivas) 25.04.2026 15:51:15 38.0956 28.9589 10.05 ML 2.5 Buldan (Denizli) 25.04.2026 15:24:33 39.3706 29.2728 4.92 ML 1.0 Emet (Kütahya) 25.04.2026 15:18:28 39.8372 41.6031 7 ML 2.6 Pasinler (Erzurum) 25.04.2026 14:51:55 39.4931 28.1711 11.2 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) 25.04.2026 14:47:13 38.0914 28.9917 7.02 ML 1.1 Güney (Denizli)

