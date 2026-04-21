Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gün içerisinde yaşanan artçı sarsıntıları anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye genelinde sabah saatlerinde farklı illerde peş peşe küçük çaplı depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntıların büyüklükleri 0.9 ile 2.7 arasında değişiyor.

En dikkat çeken depremlerden biri, saat 08.06’da Patnos (Ağrı)’da 2.7 büyüklüğünde kaydedildi. Aynı bölgede kısa süre sonra 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Yeşilyurt (Malatya)’da ise 1.1 ve 0.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremlerin tamamının yaklaşık 5 ila 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 21 Nisan tarihli son depremleri paylaştı

Haberle İlgili Daha Fazlası