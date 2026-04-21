Hollywood’dan dünyasından üzücü haber geldi. Patrick Muldoon, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ani ölümü, sinema ve televizyon dünyasını da üzüntüye boğdu.

Days of Our Lives, Melrose Place ve Starship Troopers gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncudan gelen acı haber, hayranlarını hüzne boğdu. Hollywood’un sevilen isimlerinden biri olan Patrick Muldoon’un vefatı, sevenlerini yıktı.

KIZ ARKADAŞI KAPIYI AÇINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan bilgilere göre, ünlü oyuncu Pazar günü sabah saatlerinde kahvesini içtikten sonra duş almak üzere banyoya gitti. Uzun süre geri dönmemesi üzerine endişelenen kız arkadaşı, kontrol etmek için banyoya yöneldi. Muldoon’un kız kardeşi Shana Muldoon-Zappa’nın aktardığına göre, ünlü oyuncu banyo zemininde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muldoon’a müdahalede bulundu ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Los Angeles doğumlu oyuncu, 1992-1995 ve 2011-2012 yılları arasında “Days of Our Lives” dizisinde Austin Reed karakteriyle izleyici karşısına çıkmış, ayrıca “Melrose Place” dizisinde Richard Hart rolüyle de hafızalarda yer edinmişti.

