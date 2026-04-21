23 Nisan kutlamaları, gösterileri ve etkinlikleriyle ilgili son durum merak ediliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü olayların ardından 2026 yılı için "23 Nisan kutlamaları iptal mi", "konserler yapılacak mı" ve "törenler düzenlenecek mi" soruları gündeme geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına kısa süre kala, Türkiye genelinde düzenlenecek törenler, etkinlikler ve konser programlarının olup olmayacağı son gelişmelerle birlikte araştırılmaya devam ediyor.

23 NİSAN GÖSTERİLERİ, ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ OLDU?

2026 yılı 23 Nisan kutlamaları için Türkiye genelinde alınmış kapsamlı bir iptal kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden edinilen bilgilere göre, 23 Nisan kutlamaları ve resmi törenlerin iptal edildiğine dair resmi bir karar alınmadı. Okullarda yapılacak törenler ve anma programları, bayramın anlam ve önemine uygun biçimde düzenlenmesi bekleniyor.

Ancak son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bazı şehirlerde 23 Nisan kutlamalarının içeriğinde değişiklik yapılabilir. Bu kapsamda kutlamaların daha çok milli birlik ve anma temasıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

23 Nisan gösterileri, etkinlikleri iptal mi oldu? Konserler yapılacak mı? Gözler MEB'den gelecek açıklamada

23 NİSAN'DA KONSERLER YAPILACAK MI, İPTAL Mİ?

23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen konser ve eğlence etkinlikleriyle ilgili kararlar şehir bazlı olarak değişiklik gösteriyor. Bazı belediyeler, yaşanan gelişmelerin ardından konser ve sahne etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu. Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları kapsamında planlanan konserleri iptal ettiğini açıkladı. Artvin Belediyesi de eğlence içerikli 23 Nisan kutlamalarını ileri bir tarihe aldığını duyurdu.

23 Nisan gösterileri, etkinlikleri iptal mi oldu? Konserler yapılacak mı? Gözler MEB'den gelecek açıklamada

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor ve bu tarihte okullar ile kamu kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda öğrenciler için resmi tatil uygulanacak.

Sıkça Sorulan Sorular 23 Nisan kutlamaları iptal mi oldu? Türkiye genelinde 23 Nisan kutlamalarının tamamen iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası